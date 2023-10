A Vicenza la mostra dei carabinieri sui beni provenienti da aree di crisi

Una mostra di beni provenienti da aree di crisi recuperate dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale allestita presso il Conference on cultural heritage protection in crisis areas (Coespu), nella caserma 'Chinotto', in occasione della Conferenza internazionale sulla protezione del patrimonio culturale nelle aree di crisi a Vicenza.

Anche il prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, ha visitato le sale espositive, dove si trovano anche 28 reperti provenienti da Iraq e Siria, in argilla, che furono raccolti nei Paesi esteri di provenienza, portati in Italia come 'souvenir non convenzionali' da un cittadino italiano e successivamente ereditati da un familiare, che li ha consegnati definitivamente ai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Classificati come statuine votive, vasellame di varie forme e sigilli, sono entrati nel territorio italiano in un periodo non meglio definito. Grazie ad uno studio storico-scientifico curato da esperti dell'università La Sapienza di Roma è stato possibile accertare che si trattava di oggetti artigianali autentici del 2200-2000 a.C., provenienti dalle attuali specifiche aree di crisi.

Il loro recupero e conservazione nelle condizioni ottimali permetterà ai carabinieri di poter restituire i beni in questione ai rappresentanti culturali dei paesi di provenienza, per il tramite del canale diplomatico. Tra i beni esposti erano presenti tre pregevoli opere recuperate ad Accumoli e Amatrice, cittadine del Lazio colpite dal sisma del 2016, ma anche un'antefissa etrusca che, dopo essere stata trafugata in Italia, era finita in Israele. Il percorso espositivo della mostra è suddiviso in cinque sezioni: 'sensibilizzazione della coscienza pubblica', 'salvataggio e messa in sicurezza dei beni in contesti di crisi, 'diplomazia culturale', 'contrasto alle vendite sul web' (sempre più spesso le opere trafugate finiscono sul mercato di internet), 'controlli dei mercati antiquariali'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA