Sindaco Campobello, 'cittadini affittino case a migranti'

"I cittadini affittino le proprie case ai migranti stagionali e anche gli imprenditori agricoli collaborino con le istituzioni, per evitare bivacchi e accampamenti abusivi". E' l'appello del sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, dopo aver saputo che la Regione Siciliana non potrà finanziare l'allestimento del campo migranti con le unità abitative dell'Unhcr.

Il sindaco chiede "un'azione di vigilanza, garantendo ospitalità ai lavoratori impiegati nelle proprie aziende, anche in strutture precarie, quali ad esempio le tende da campo o strutture di legno, purché siano garantiti i servizi igienici, l'acqua e la corrente elettrica".

Negli anni passati si sono già creati accampamenti spontanei, con le conseguenti problematiche di ordine pubblico. "Dobbiamo evitare tutto ciò, ecco perché chiedo la collaborazione di tutti", ha concluso il sindaco.



