Questore Trieste, livello sicurezza all'altezza della situazione

"Il livello di sicurezza è sempre all'altezza della situazione, là dove ci sono casi di violenza cerchiamo di seguirli sempre con attenzione". Lo ha detto all'ANSA il Questore di Trieste, Pietro Ostuni, a commento di alcuni episodi di violenza verificatisi in città di recente.

"Stiamo seguendo tutti i casi, e i fatti che accadono vengono esaminati dal Comitato istituito dal Prefetto".

Ostuni ha ricordato il potenziamento del servizio di sorveglianza nella zona di piazza Libertà dove staziona un crescente numero di migranti e dove si sono verificati episodi di violenza. "Abbiamo già svolto diversi servizi straordinari.

Dopo la riunione del Comitato è stato disposto un servizio h24 con i militari, supportati sera e notte da Carabinieri e Polizia il pomeriggio c'è un pattugliamento dell'Arma". Questo "ha evitato due piccole liti avvenute nella zona. I due fatti accaduti nei giorni scorsi, in centro, sono scollegati. Per uno (aggressione con accoltellamento di un cittadino macedone, ndr) è in corso una indagine dei Carabinieri, sull'altro (pestaggio di un medico, ndr) indaga la Polizia, contiamo di arrivare presto all'individuazione". Ostuni ha ricordato che "sono stati disposti numerosi servizi di controllo" in varie parti della città, "senza dimenticare le altre zone, comprese le periferie che vanno attenzionate. Ma grazie al Prefetto c'è un livello ottimo di coordinamento".

C'è un serpeggiante disagio sociale a Trieste forse crescente. "Questo favorisce in qualche modo certi fenomeni ma le norme ci sono, vanno rispettate, noi dobbiamo applicarle al meglio".



