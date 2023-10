In arrivo piogge al Nord e la Bora sull'Alto Adriatico

Sarà una leggera flessione a caratterizzare le prossime ore: torneranno all'improvviso nuvole e rovesci, un po' di vento di Bora e un calo termico significativo. E' quanto annucia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolineando però che saranno "piogge ingannevoli" perchè già da domani, 5 ottobre, ritorna la fase "estiva" con valori record per il mese di ottobre.

Oggi sono previsti rovesci sul Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi, con un po' di Bora sull'Alto Adriatico e qualche addensamento anche su Emilia Romagna, Liguria e Toscana.

Su queste zone si avvertirà anche un temporaneo calo delle temperature.

Tra il 7 e l'8 ottobre l'anticiclone africano tornerà ancora più forte. Al Sud nel weekend avremo anche qualche timida ed isolata nuvoletta con massime leggermente più basse rispetto al Centro-Nord. Si toccheranno, comunque, i 30-32 gradi su tutto lo Stivale.

Nel dettaglio: - Mercoledì 4. Al nord: instabile sul Triveneto con alcune piogge o temporali, tante nubi altrove. Al centro: bel tempo prevalente salvo nubi ed isolati piovaschi in Alta Toscana. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

- Giovedì 5. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente e caldo estivo. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

- Venerdì 6. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: bel tempo prevalente e caldo estivo. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

Tendenza: ulteriore aumento della pressione su tutto il territorio nazionale, bel tempo prevalente e temperature di almeno 8 gradi oltre la media del periodo.



