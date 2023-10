Utenti centro disabili trovano banconote e la portano in banca

Due utenti del centro "Il Sorriso" di Cernobbio (Como), struttura che accoglie persone con disabilità, si sono rese protagoniste di un bel esempio di onestà e di attenzione al prossimo. Ieri mattina, infatti, hanno ritrovato un'ingente somma di denaro per strada e sono riuscite a restituirla al proprietario.

Sara Carcano e Mirca Brambilla, ricostruisce il quotidiano, come ogni mattina stavano camminando in direzione de "Il Sorriso" per trascorrere la giornata quando, nei pressi di una banca, hanno visto un mazzo di banconote per terra. Hanno subito suonato alla porta della banca per avvisare l'impiegato allo sportello. L'impiegato è così potuto risalire alla persona che aveva smarrito i soldi, e a restituirglieli. "L'impiegato della banca ha subito ringraziato Sara e Mirca - spiega Cristina Russo, responsabile e vicepresidente de Il Sorriso -. Siamo molto orgogliosi di loro e ci piacerebbe incontrare il proprietario del denaro perché credo sia importante portare alla luce il fatto che nel mondo ci sono persone oneste".

"La nostra soddisfazione è doppia - conclude Russo - non solo per il bel gesto che le nostre utenti hanno compiuto, ma anche perché questa storia dimostra, a chi crede che alla "diversità" non corrispondano valori come legalità e onesta, che non è così.

Sono valori di cui noi parliamo spesso con i nostri utenti e quello che hanno fatto Sara e Mirca è per noi di un'importanza straordinaria".



