Spari dopo festa in paese, morto il 42enne ferito

E' morto Nico Piras, il 42enne di Lula, sotto processo a Cagliari per l'omicidio del fratello, rimasto gravemente ferito la notte tra domenica e lunedì in una sparatoria in paese mentre si stava concludendo la festa per le Cortes Apertas. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni disperate: è spirato poco prima delle 16 nel reaprto di Rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate a causa dei due colpi di pistola che lo avevano raggiunto all'addome compromettendo alcuni organi interni. A nulla è valso anche il delicato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto ieri.



