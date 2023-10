Nordio, ho letto l'atto di Catania e si può impugnare

"L'ho già letto e credo che ci siano fondate ragioni per fare ricorso in Cassazione di concerto con il ministero degli Interni": lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al provvedimento del giudice di Catania che non convalidato il trattenimento di tre migranti. Lo ha fatto rispondendo all'ANSA a margine di un'iniziativa a Perugia. Il guardasigilli ha parlato di un provvedimento oggetto "di studio e valutazione nel merito".

"Questo provvedimento - ha detto ancora Nordio - è come tutti gli altri e impugnabile. Quindi credo che lo impugneremo perché anche da un punto di vista tecnico, avendo anche io una certa esperienza di magistratura, ritengo che ci siano fondati elementi d'impugnazione".



