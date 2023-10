Manifestanti a Torino contro la presenza della Meloni

"Meloni a Torino non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si stanno radunando il manifestanti per una contestazione alla presidente del Consiglio, di cui è prevista la partecipazione al Festival delle Regioni.

Per il momento i presenti sono circa duecento. Ci sono attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo.



