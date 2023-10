Intossicazione alimentare 62 migranti in centro d'accoglienza

Sessantadue migranti ospitati in un ex albergo di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, sono rimasti intossicati nella notte e portati in ospedale, nessuno in condizioni gravi.

All'ex hotel La Rocca sono giunti i mezzi del 118, che hanno soccorso i 62 intossicati tra le 23.30 di ieri sera e le 3.45 di stanotte.

All'origine una intossicazione alimentare. Gli ospiti della struttura che si sono sentiti male sono stati valutati in posto dal personale sanitario di Areu intervenuto con tre mezzi di soccorso avanzato e successivamente ospedalizzati con cinque ambulanze più altri sei veicoli messi a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato. I pazienti sono poi stati distribuiti in tutti gli ospedali della zona.



