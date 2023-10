Incidenti sul lavoro: colpita da utensile è grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina in un'azienda di Prata (Pordenone).

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria, la donna è stata colpita, alla parte alta del corpo, da un utensile.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto all'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata d'urgenza, in volo, all'ospedale di Udine, in prognosi riservata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA