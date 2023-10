Cold case Cesena, Procura di Forlì chiede l'archiviazione

La Procura di Forlì ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta riaperta a inizio anno sulla scomparsa di Cristina Golinucci, la giovane, sparita a 21 anni il primo settembre del 1992 davanti al convento dei Frati Cappuccini di Cesena. La richiesta di archiviazione del fascicolo per omicidio, rimasto a carico di ignoti, è del procuratore Maria Teresa Cameli e del pm Laura Brunelli ed è stata inviata al Gip: il motivo della richiesta di disporre l'archiviazione "per non essere stati ancora identificati gli autori dell'omicidio" ai danni di Cristina.



