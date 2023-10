Bus Mestre: Prefettura, tra vittime 5 ucraini e un tedesco

Tra le vittime già identificate dell'incidente del pullman a Mestre ci sono cinque cittadini ucraini, un tedesco, e l'autista del mezzo, un italiano. Lo riferisce all'ANSA il prefetto di Venezia, Michele Di Bari. I superstiti del disastro sono i 18 passeggeri rimasti feriti, dislocati in vari ospedali del Veneto: tra questi, 9 a Treviso (di cui due minori), 4 a Mestre, uno a Mirano ed uno a Dolo.

Cinque dei feriti sono in gravi condizioni.

All'ospedale all'Angelo di Mestre la Prefettura ha creato un punto di accoglienza per i familiari delle vittime composto da quattro psichiatri e due psicologi.



