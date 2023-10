Ottobrata italiana con caldo anomalo e picchi fino a 33°C

Un'ottobrata italiana dominata dall'anticiclone africano che porta un periodo di estrema stabilità atmosferica e temperature anomale che possono raggiungere picchi anche di 33°C. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Oggi si toccheranno picchi di 32-33°C sulla Valle Padana, sulle due Isole Maggiori e su Toscana e Lazio, con giornate pienamente estive, specialmente a Roma e Firenze. Si tratta di valori quasi da record per l'inizio di Ottobre: in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23°C. Anche nel corso di martedì lo scenario meteo non cambierà: previsto tanto sole e a valori termici sopra le medie del periodo. L'alta pressione potrebbe subire una lieve flessione a ridosso delle regioni del Nord intorno a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, a causa del transito della coda di un veloce fronte atlantico che potrebbe portare qualche modesto disturbo specialmente a carico del rilievi del Nordest.

In questo frangente le temperature caleranno di qualche grado sulle regioni settentrionali, rimanendo comunque sopra le medie.

"Per una svolta autunnale - afferma Sanò - dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese".

Nel dettaglio: - Lunedì 2. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: bel tempo.

Al sud: sole e caldo estivo.

- Martedì 3. Al nord: cielo sereno o al più poco nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: sole e caldo estivo.

- Mercoledì 4. Al nord: veloci temporali sulle Dolomiti, soleggiato altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tutto sole Tendenza: aumento della pressione su tutto il territorio nazionale, bel tempo prevalente.



