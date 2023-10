Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati 52

Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica, il quarantacinquesimo dall'inizio dell'anno. Stasera ne sono arrivati 52, di nazionalità irachena, curda e iraniana. Tra loro sei donne, una delle quali incinta.

I migranti sono stati intercettati, a circa 50 miglia dalla costa, da un'unità navale della Guardia costiera di Roccella Ionica mentre viaggiavano a bordo di un'imbarcazione a vela in condizioni meteomarine difficili a causa del forte vento di scirocco.

Il viaggio del gruppo, secondo le testimonianze raccolte dal personale della Guardia costiera e delle forze dell'ordine, era iniziato giovedì scorso da un porto della Turchia.

Dopo l'arrivo, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, che ha coordinato l'attività di soccorso e assistenza, sono stati temporaneamente ospitati nella tensostruttura allestita nell'area portuale, gestita dalla Croce rossa e dalla Protezione civile, in attesa di essere trasferiti in un centro d'accoglienza. Le loro condizioni sono buone.





