Milano ricorda le vittime della strage di Lampedusa

Milano ricorda la strage di Lampedusa e commemora la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione con una istallazione artistica alla Darsena. Si tratta di una barca ribaltata, su cui campeggia una scritta bianca su sfondo azzurro: "Strage di Lampedusa 3 ottobre 2013. Il Municipio 6 commemora le 368 vittime".

L'imbarcazione è infatti circondata da 368 crisantemi, uno per ogni vittima del naufragio, e numerose braccia di adulti e bambini che si alzano disperate verso il cielo. L'opera d'arte è stata prodotta e realizzata dalla società Kineticvibe con il contributo dell'artista Emiliano Rubinacci, dell'art director Beppe Treccia Iavicoli, il designer Matteo Rossi e il contributo di Giuseppe Gep Caserta.

"Le braccia che affiorano dall'acqua - ha scritto su Facebook Santo Minniti, presidente del Municipio 6 - danno un messaggio crudo ma vero. Una scena che siamo tristemente abituati a vedere nelle immagini che arrivano dal Mediterraneo e che ci trasmette un dovere: tendere la mano. Perché le braccia che affiorano dall'acqua sono persone che lottano per la propria vita, uomini, donne e bambini che l'indifferenza e le misure ideologiche contro i salvataggi in mare rischiano di trasformare in corpi morti, a riempire quell'enorme cimitero che è ormai il Mar Mediterraneo".



