Mamma a 11 anni, condannato il vicino di casa che la violentò

È stato condannato a 10 anni di carcere il 27enne che nel cortile di casa violentò una bambina di 11 anni di Busto Arsizio (Varese), la quale rimase incinta e partorì un bimbo. A darne notizia è il quotidiano La Prealpina.

L'uomo, in carcere dal 22 agosto scorso, ha ricevuto una pena superiore a quella richiesta inizialmente dal pubblico ministero.

Tutto risale al dicembre 2021, quando i genitori della bimba decisero di portarla da un medico per trovare una spiegazione ai dolori lancinanti all'addome che lamentava. Solo in quel momento è stata scoperta la verità, poi confermata dal racconto della bambina. Sono stati effettuati i test del dna che hanno levato ogni dubbio: il padre è il 27enne, un vicino di casa.



