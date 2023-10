Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi a Milano

L'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi è stata condannata a 4 anni e 2 mesi a Milano nel maxi processo a carico di oltre 60 persone imputate per il caso 'Mensa dei poveri'. A deciderlo è stata la sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi. L'esponente di Fi nel novembre 2019 era finita agli arresti domiciliari, poi revocati, con le accuse di corruzione, false fatturazioni e truffa ai danni dell'Europarlamento.

L'ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella e l'ex consigliere regionale lombardo Fabio Altitonante sono invece stati assolti, assieme ad un'altra cinquantina di imputati, perché il fatto non sussiste. Tra gli assolti, anche l'ex patron dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, come la stessa società.

Condannato ad un anno e un mese l'ex deputato di Forza Italia, Diego Sottani.



