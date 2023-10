E' arrivato a Ventimiglia alle 10 circa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Accompagnato dalla scorta è entrato in Comune per un incontro riservato con il sindaco Flavio Di Muro. In occasione della visita gli uffici sono stati chiusi al pubblico. Alcune persone hanno mostrato un paio di striscioni, ma nessun fischio o altre contestazioni.





