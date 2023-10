Festa nonni: Garanti anziani, custodi della nostra storia

"I garanti degli anziani i di Italia, vogliono celebrare questa giornata speciale dedicata a coloro che rappresentano la saggezza, la storia, e l'amore inestimabile per il nostro Paese: i nostri anziani. Desideriamo esprimere il nostro affetto e la nostra profonda gratitudine per le generazioni che ci hanno preceduto e che continuano a illuminare il nostro cammino". E' quanto si legge in una nota dei garanti in occasione della Giornata internazionale dell'Anziano.

"Gli anziani sono un tesoro vivente, custodi preziosi della nostra storia, delle nostre tradizioni e dei valori che ci rendono una comunità unica. Le loro storie - proseguono - sono fili intrecciati nella trama della nostra società, testimoni di epoche passate, di sfide superate e di conquiste straordinarie.

Sono le nostre guide attraverso il labirinto del tempo, e ogni loro racconto è un dono inestimabile. Ma il loro contributo va ben oltre la conservazione della storia. Gli anziani sono i pilastri delle nostre famiglie, portatori di saggezza e affetto senza fine. Sono fonte di ispirazione per le generazioni più giovani, trasmettendo conoscenze, valori morali e un senso di appartenenza che solo l'esperienza di vita può offrire. La loro gentilezza, il loro sorriso e la loro presenza illuminano le giornate di chi li circonda, donando un calore che solo loro possono offrire".



