Definì ebeti i Ferragnez, raggiunto accordo con Corona

Con un accordo transattivo raggiunto tra le parti, si chiude il processo a carico di Fabrizio Corona per diffamazione nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez, che erano stati definiti "ebeti" dall'ex re dei paparazzi in un'intervista sul sito 'Mon Men on Wheels' nel novembre del 2020. A seguito della transazione, il cui contenuto rimane riservato, è stata rimessa la querela da parte dei 'Ferragnez', assistiti dall'avvocato Gabriele Minniti. Si procede quindi per il solo reato di violazione della privacy, del quale Corona, difeso dal legale Ivano Chiesa, è stato accusato dopo avere pubblicato sul suo profilo Instagram, senza oscurare i dati personali, la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Francesca Crupi, successivamente non accolta dal gip Sara Cipolla. Tramite imputazione coatta, il fotografo dei vip era quindi finito a processo per diffamazione insieme al giornalista che aveva realizzato l'intervista. Anche per quest'ultimo il processo si chiude qua. Si torna in aula il prossimo 20 novembre per il solo reato di violazione della privacy.



