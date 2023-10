La fashion week di Elena e Sofia Per i bimbi della Terra dei Fuochi

Questa è la storia di Sofia e di Elena ed è la storia di un territorio, la Terra dei Fuochi, un’area di 1.076 chilometri quadrati nella quale vivono 2 milioni e mezzo di persone e dove è alta - molto più che altrove - l’incidenza di tumori e leucemie ed è anche una storia di moda. Il luogo in cui si svolge è Pozzuoli, una caldera vulcanica di 15 chilometri di diametro.

Elena è bionda e ha gli occhi azzurri, sembra un’attrice. A 19 anni ha ricevuto una diagnosi: linfoma non Hodgkin. È stata curata nell’ospedale Pascale di Napoli. È guarita ma non ha dimenticato la sofferenza e la paura. Solo vent’anni dopo ha iniziato a poter parlare di quanto le era accaduto e ha deciso che, con la sua attività - intanto Elena Arrichiello è diventata un’imprenditrice di moda - avrebbe dato un contributo a coloro che, come lei, passano nel tunnel delle diagnosi e delle cure oncologiche. Dopo aver partecipato per anni alle settimane della moda in giro per il mondo decide di organizzarne una nella sua terra, a Pozzuoli, con un valore aggiunto: la solidarietà. Nel 2021 la prima sfilata, con una vendita solidale natalizia e il ricavato viene devoluto alla onlus Avep, l’associazione volontari del reparto di Ematologia del Pascale, dove lei è stata curata e guarita.

Un anno dopo, Elena conosce Sofia, un caschetto bruno e occhi profondi, 9 anni e coraggio da vendere. Sofia è nata con un neuroblastoma al midollo spinale. Superato un intervento chirurgico guarisce dal punto di vista oncologico ma il tumore le lascia un’eredità di complicazioni motorie per le quali è in cura all’ospedale Gaslini di Genova. La mamma e il papà di Sofia, nei lunghi mesi di ricovero della figlia, conoscono la onlus Angeli guerrieri della terra dei fuochi, creata dai genitori di bambini stroncati dal cancro e da coloro che hanno i figli in cura negli ospedali pediatrici della Campania. È deciso: le donazioni raccolte nella fashion week 2023 di Elena andranno agli Angeli guerrieri e Sofia sarà la testimonial della sfilata conclusiva a Pozzuoli. La sua storia diventa virale sui social anche grazie a personaggi famosi come Clementino, Rocco Hunt, Andrea Sannino e i giocatori del Napoli Juan Jesus e Giovanni Di Lorenzo che rilanciano l'evento e le mandano incoraggiamenti, tanto da farla diventare la mascotte della serata.

Sofia ha sfilato come una vera modella, con la musica e tutto il resto, sempre con il sorriso, sempre tenendo stretta la mano di Elena.

