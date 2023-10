Clima mite, tanti al mare in Versilia e stabilimenti aperti

Non sembra davvero il 1 ottobre per le temperature miti di questi giorni e a Viareggio (Lucca) e in Versilia oggi c'era diversa gente in spiaggia a godersi la bella giornata. In tanti si sono messi a prendere il sole.

Gli stabilimenti balneari che hanno deciso di rimanere aperti - ordinanze a Forte dei Marmi e Viareggio lo consentono fino al 5 novembre - hanno lavorato anche con i ristoranti presi d'assalto da chi ha deciso di trascorrere una bella giornata al mare. Secondo una stima, un bagno su quattro resterà aperto in Versilia in ottobre. Tra gli operatori turistici c'è chi invita a trovare soluzioni che possano allungare la stagione in modo che ci sia la possibilità di lavorare un po' per tutti. Le condizioni meteo di questo periodo fanno ben sperare e anche oggi c'è chi si è vestito come se fosse ancora estate.



