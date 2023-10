Cadavere in mare Costiera Amalfitana, forse giovane disperso

La Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco di Salerno hanno recuperato il cadavere di un uomo nelle acque della Costiera Amalfitana.

Il corpo, segnalato da una persona che era in barca, è stato rinvenuto nel tratto di mare compreso tra Cetara e Maiori. Gli investigatori non hanno ancora reso nota l'identità, ma diversi elementi lasciano pensare che possa trattarsi del 29enne Manuel Cientanni, disperso in mare dallo scorso 14 agosto in seguito a un incidente in barca avvenuto proprio in quel punto. Il corpo, infatti, da quanto si apprende aveva indosso un costume uguale a quello del giovane salernitano.

Dopo il recupero, il cadavere - che è in avanzato stato di decomposizione - è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale di Salerno. Allertati anche i familiari di Manuel per il possibile riconoscimento.



