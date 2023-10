Blitz di ragazzini in una cascina: danni, rogo e liberano mucche

Gang di bulli in azione in una fattoria nel Bergamasco.

Un gruppetto di ragazzini tra i 12 e i 13 anni hanno causato alcuni danni in un cascinale di Calvenzano (Bergamo): Incuranti dei rischi, hanno tagliato i teli di copertura del fieno, hanno liberato alcune mucche aprendo il recinto, hanno buttato dei copertoni dentro un silos, hanno incendiato dell'olio esausto e hanno danneggiato l'impianto elettrico di un trattore. A dare l'allarme sono stati i titolari e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato e identificato due dei minorenni.

Domani i titolari sporgeranno denuncia.



