Uccisa a Castelfiorentino, l'ex marito si è suicidato

E' stato ritrovato morto Alfred Vefa. l'ex marito di Klodiana Vefa che i carabinieri cercavano da giovedì sera, quando la donna è stata uccisa a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L'uomo, secondo quanto spiegato dagli inquirenti, si è tolto la vita sparandosi con l'arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la ex moglie.

Il cadavere è stato trovato intorno alle 6, nel territorio di San Casciano Val di Pesa, dopo una rapida battuta effettuata dai carabinieri a seguito di una segnalazione, arrivata verso le 4, di un'auto sospetta parcheggiata e abbandonata in una zona isolata. I carabinieri intervenuti hanno poi constatato che era la Golf di Alfred Vefa.



