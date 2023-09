Sicurezza stradale, flashmob Demos in 12 piazze a Roma

Stamattina in 12 piazze e strade della Capitale, Demos Democrazia Solidale ha organizzato un Flashmob diffuso per sensibilizzare istituzioni e cittadini al tema della sicurezza stradale e al dramma delle morti in strada.

Striscioni, bandiere, manifesti, tute bianche macchiate di rosso: tanti diversi modi per dire basta alle morti in strada.

"Demos ha a cuore la vita delle persone: non è possibile che quotidianamente c'è chi esce per andare a lavoro o a passeggio e non torna a casa perché investito. È una strage che va fermata!", ha dichiarato Paolo Ciani, capogruppo di Demos in Assemblea Capitolina e deputato romano, presente al flashmob del XIII, dell'VIII e poi dell'XI municipio. "Il tema della sicurezza stradale appartiene a tutti: le istituzioni locali e nazionali devono fare la loro parte, ma anche tutti i cittadini devono capire che un comportamento irresponsabile al volante può trasformare ognuno di noi in un omicida. Oggi il nostro pensiero va a tutte le famiglie che hanno perso una persona cara in strada e a tutti quei cittadini rimasti feriti a seguito di incidenti", conclude Ciani.



