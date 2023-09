Niente Stella Cometa di Natale a Verona dopo incidente gennaio

Verona vivrà un Natale diverso quest'anno, senza la tradizionale Stella Cometa d'acciaio in piazza Bra, dopo l'incidente del gennaio scorso, quando una parte della struttura crollò all'interno dell'Arena, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Il Comune scaligero, con una nota della vicesindaca Barbara Bissoli, ha spiegato che, con l'archistruttura ancora sotto sequestro, e gravemente danneggiata, "è difficile che possa essere pronta per essere reinstallata già da quest'anno. Vi sono poi tutti gli aspetti legati alle autorizzazioni, non ultime quelle del conservatore dell'Arena e dalla Sovrintendenza". Il basamento crollato che poggiava sulla parte sommitale dell'Arena è andato distrutto e va riprogettato e ricostruito.

Per il Natale 2023, quindi, l'amministrazione comunale sta valutando una soluzione artistica alternativa, ovvero la creazione di giochi di luce, con effetti laser, che possano ricreare la suggestione natalizia affidata solitamente stella cometa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA