Michelle Obama a Portofino sullo yacht di Spielberg

La dolce vita di Michelle Obama: l'ex first lady Usa è stata fotografata a Portofino (Genova) con l'attore americano Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, su un motoscafo partito dallo yacht da 250 milioni di dollari del regista Steven Spielberg.

Una giornata passata in acqua tra snorkeling e bagni di sole, secondo il Daily Mail che ha ottenuto le foto in esclusiva.

Michelle, scrive il tabloid britannico, è da settimane in Europa senza il marito Barack Obama: prima della tappa italiana è stata fotografata a Madrid e a Maiorca. L'ultima volta che l'ex first lady è stata immortalata con Obama è stata a New York per l'apertura degli Us Open a fine agosto.



