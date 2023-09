Infermiera versa sostanze nell'acqua della collega, indagine

Indagini in corso nei confronti di un'inferiera dell'hospice di Perugia, struttura che si occupa dei malati terminali, la quale è sospettata di avere contaminato a più riprese l'acqua di una collega. La notizia è stata anticipata oggi dalla Tgr della Rai dell'Umbria.

I casi sospetti sarebbero diversi. La vittima avrebbe notato uno strano sapore e si è rivolta alle forze dell'ordine. Le indagini vengono svolte dai carabinieri del Nas, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre il liquido sarà sottoposto ad analisi.

L'infermiera sarebbe stata allontanata dal servizio dalla Usl Umbria 1 in attesa degli esiti dell'inchiesta.

Secondo quanto riportato dal telegiornale Rai, quanto avvenuto si collocherebbe in un contesto di dissapori sul posto di lavoro.



