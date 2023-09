Incendio in struttura residenziale a Trieste, sei intossicati

Un incendio si è sviluppato all'interno di una struttura residenziale e sei persone sono rimaste intossicate. E' accaduto nella tarda serata di ieri in via Aquileia dove sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le forze dell'ordine.

Una prima telefonata di richiesta di aiuto è giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, e gli operatori hanno trasferito la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno allora inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e contestualmente attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il personale sanitario ha trasportato sei persone all'ospedale di Cattinara, una in particolare in condizioni abbastanza serie.



