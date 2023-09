Unicef, 11.600 minori soli arrivati in Italia, aumento del 60%

Oltre 11.600 minori stranieri non accompagnati hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Italia tra gennaio e metà settembre 2023. Si tratta di un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando circa 7.200 minorenni non accompagnati o separati hanno compiuto la traversata. Sono i dati forniti dall'Unicef, nel corso di una conferenza stampa, che proprio ieri ha compiuto una missione a Lampedusa, dove il numero di arrivi ha raggiunto il picco questo mese: 4.800 persone in un solo giorno.

Sempre secondo i dati forniti dall'Unicef, sono più di 21.700 minorenni non accompagnati in tutta Italia che si trovano attualmente negli hotspot, rispetto ai 17.700 di un anno fa, prima di essere trasferiti in centri di accoglienza.



