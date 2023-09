Un murales a Cansano per l'orsa Amarena e i suoi cuccioli

Un nuovo murales all'orsa Amarena e ai suoi due cuccioli, a Cansano, piccolo centro in provincia dell'Aquila, realizzato all'esterno dell'abitazione della famiglia Colantonio che l'amministrazione comunale, in una nota, ringrazia. L'opera è stata progettata e realizzata dall'artista Nicola Di Totto.

Amarena, uccisa a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) da un macellaio del posto, è ritratta accompagnata dai suoi due ultimi cuccioli, che alcuni giorni fa sono stati avvistati dai guardiaparco del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise mentre erano in giro alla ricerca di cibo. L'opera "è andata a valorizzare uno degli angoli più suggestivi di Cansano - continuano gli amministratori - definendo una nuova prospettiva per l'accesso al centro storico".



