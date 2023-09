L'Autostrada del Sole è chiusa in entrambe le direzioni, fra Fiorenzuola e Fidenza, nel Parmense, per permettere i soccorsi in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoarticolato, un autocarro e un pullman.

I Vigili del fuoco del comando di Parma sono intervenuti per soccorrere gli autisti dei mezzi, sul posto anche un pattuglia della Polstrada per regolamentare il traffico dato che entrambe le corsie ernao completamente bloccate.



