Droga e intimidazioni, 13 arresti in Puglia

Tredici arresti, 15 denunce, sequestri di armi ,droga e di uno jammer. E' il bilancio di una vasta operazione della polizia di Stato in diverse province del Nord della Puglia, in particolare nei centri ad alta densità criminale di Cerignola, Andria e Bitonto, luoghi di spaccio e intimidazioni. Impegnati 400 poliziotti che hanno setacciato il territorio con perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli . A Cerignola l'operazione si è concentrata nel quartiere noto come "Fort Apache" per le attività di spaccio e ritenuto centro di pianificazione di molti assalti a furgoni portavalori in tutta Italia.



