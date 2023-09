Prenderà il via da lunedì 2 ottobre a Milano l'obbligo per i mezzi pesanti di circolare in città con i sensori di rilevamento per l'angolo cieco. Milano è la prima città in Italia a introdurre quest'obbligo dopo la serie di incidenti mortali che negli ultimi mesi hanno coinvolto i ciclisti.



