Brandizzo, folla commossa al funerale di Sorvillo

Una folla commossa si è data appuntamento questa mattina nel parco della chiesa di San Giovanni Evangelista a Brandizzo, nel Torinese, per l'ultimo saluto a Giuseppe Sorvillo, 43 anni, uno dei cinque lavoratori morti nell'incidente ferroviario la notte tra il 30 e il 31 agosto. Ad attendere il feretro centinaia di persone.

In prima fila la moglie Daniela e i figli Zoe e Nathan. Con loro anche il sindaco del paese, Paolo Bodoni, l'assessore regionale Matteo Marnati e i consiglieri Gianluca Gavazza e Alberto Avetta.

"La ferrovia è il cuore di Brandizzo - ha detto il sindaco Paolo Bodoni prima delle esequie - e quello che è successo per noi è stato un attacco al cuore. La comunità è ancora triste e sconvolta. Siamo e saremo sempre vicini alla famiglia di Giuseppe". Famigliari e amici si sono presentati al funerale con le magliette "ciao Beppe" e la foto di Sorvillo. All'ingresso del parco le corone di Sifiger, Rfi e del Comune di Brandizzo.

Sotto l'altare quella della scuola di Brandizzo e dei figli.





