Svizzera, automobilista italiano investe e uccide una donna

Una donna portoghese di 23 anni è morta in Svizzera dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un automobilista italiano quarantaquattrenne, residente nel Vallese centrale.

L'incidente si è verificato lunedì scorso, verso le 17, nel comune di Sierre, nel canton Vallese. "All'altezza di un attraversamento pedonale e per una ragione che l'inchiesta dovrà determinare, uno scontro si è verificato tra il paraurti del veicolo e un pedone che stava attraversando la carreggiata", fa sapere oggi la polizia cantonale. Dopo essere stata investita, la giovane, residente nel cantone di Friburgo, è caduta a terra.

Gravemente ferita, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Sion, dove ieri è morta a causa dei traumi riportati.



