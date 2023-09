Roccella, aumenteremo assegno per secondo e terzo figlio

"Nella prima finanziaria abbiamo aumentato l'assegno unico lo abbiamo aumentato per il primo figlio e poi dal terzo figlio in poi fino a tre anni e poi lo abbiamo aumentato anche in modo forfettario e strutturale per le famiglie numerose che rappresentano il 18% circa dei bambini e dei giovani. Abbiamo già incrementato il provvedimento dell'assegno unico e altrettanto faremo in questa nuova finanziaria, in particolare sul secondo figlio ed anche sul terzo. Abbiamo immaginato diciamo così un pacchetto secondo figlio".

Lo ha detto la ministra alla Famiglia Eugenia Roccella intervenendo a Talk Molto Donna organizzato da Il Messaggero.





