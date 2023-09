Proteste a Trieste per la presentazione dalla cabina dell'ovovia

Fischi e urla contro la Giunta comunale di Trieste oggi alla presentazione del prototipo della cabinovia dell' impianto a fune che collegherà la città con l' altipiano. Il comitato "No ovovia" oltre a diversi gruppi di cittadini hanno gridato slogan contro il Comune e l'opera.

"Vogliamo il tram" e "no ovovia" hanno scandito ripetutamente i manifestanti, una cinquantina di persone circa.

Dal canto suo il sindaco Roberto Dipiazza ha sottolineato di "credere molto in questo progetto. Sarà sicuramente un'opportunità, soprattutto a livello turistico". "I contrari qui in piazza - ha aggiunto - in realtà sono solo pochi dei cittadini contrari".



