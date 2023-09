Mercalli, per la stazione climatologica la Smi con l'Inrim

Gli esperti di clima e di misure, "climatologi e metrologi per anni non si sono parlati molto e l'inaugurazione di oggi è un atto simbolico in questo senso, che vede collaborare la Smi (Società meteorologica italiana) e l'Inrim (Istituto nazionale di ricerca metrologica) per misurare meglio i parametri del clima grazie a sensori di qualità". A parlare è stato il climatologo Luca Mercalli, in occasione della prima stazione climatologica di riferimento italiana a Nichelino (Torino), non distante dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino), dove è in corso conferenza internazionale "Metrology for Meteorology and Climate (Mmc 2023)".

"Ha un grande significato il fatto che avvenga nel Torinese, perché Torino ha una lunga tradizione in questo campo - ha aggiunto Mercalli - a partire dalle prime misurazioni di temperatura effettuate dall'Università nel 1753, fino alla nascita dell'osservatorio di Moncalieri (Torino), che risale al 1865". E a proposito di dati, la stazione oggi segnava una temperatura di 26,5 gradi Celsius, "quasi cinque più della media del periodo, dopo un'estate che è stata la settima più calda della storia di Torino, mentre lo zero termico è arrivato per la prima volta a 5.300 metri, sul Monte Bianco, da quando le misurazioni vengono effettuate con le sonde" A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, con l'assessore Alessandro Azzolina, sottolineando "la bellezza della natura e insieme la fragilità sua fragilità" e presentando una sorta di aula didattica all'aperto, poco distante dalla stazione inaugurata, con una serie di pannelli installati per essere a disposizione degli studenti e spiegare questioni climatiche, coniugando metrologia e meteorologia.



