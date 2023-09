Kompatscher, 'non ci sarà un grande Cpr in Alto Adige'

"In Alto Adige non ci sarà un grande Cpr per l'intera regione". Lo ha chiarito il governatore Arno Kompatscher rispondendo all'ANSA in riferimento ad articoli di stampa.

"Con le mie trattative a Roma ho impedito proprio questo. Ho negoziato personalmente la dimensione massima di 50 posti e anche tutte le altre condizioni con il ministro dell'Interno Piantedosi alla presenza del rappresentante speciale responsabile Valenti", ha sottolineato Kompatscher. "È stata questa la ragione per cui mi sono fatto avanti: era necessario evitare che ciò accadesse. Valenti me lo ha confermato anche oggi, così come Fugatti: non ci sarà un grande Cpr, ma due piccoli ", ha concluso il presidente della Provincia autonoma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA