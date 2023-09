Il Papa nel pomeriggio in una parrocchia di Primavalle a Roma

Il Papa è andato in una parrocchia di Primavalle a Roma per incontrare i sacerdoti della prefettura della diocesi. Questa scelta è simbolica ed è una delle zone di Roma dove sono più evidente le contraddizioni ed è particolarmente svantaggiata, come evidenziano fonti vicine al Papa. Primavalle è il quartiere dove è stata massacrata a coltellate una giovane 17enne.

Il 5 ottobre si aprirà l'anno pastorale a Roma e la visita del Papa a Primavalle, secondo quanto si apprende, ha voluto mettere in evidenza le priorità, ovvero la necessità di ripartire dalle periferie dove più forti sono le disuguaglianze e i problemi della gente. Roma si prepara anche al Giubileo del 2025.

Papa Francesco si è diretto alla parrocchia di Santa Maria della Salute a Primavalle, dove è stato accolto dal vicegerente per la diocesi di Roma, dal parroco e dal vice parroco, per avere uno scambio con i circa 35 preti del territorio della prefettura. Al termine, poco dopo le 18.00, ha fatto rientro in Vaticano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA