Uccide la suocera in istituto riabilitazione a Alessandria

Un uomo e una donna sono morti, questa mattina, nell'istituto Divina Provvidenza nella piazza omonima del quartiere Orti di Alessandria. Dalle prime informazioni trapelate dall'ambiente investigativo, un uomo in visita alla suocera ha colpito quest'ultima con un coltello per togliersi poi a sua volta la vita. Sono ancora molti gli elementi da accertare e da definire con chiarezza, sui quali stanno lavorando i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche di Alessandria.

In base alla segnalazione della centrale del 118, l'uomo avrebbe avuto una sessantina d'anni e l'anziana un'ottantina.





