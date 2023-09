In 10 anni 137 casi come quello di Alessandria

Una grave patologia mentale, come ad esempio una profonda depressione. Potrebbe esserci questo, in base all'esperienza che riguarda altri casi, alla base del gesto dell'uomo che ad Alessandria ha ucciso la moglie, il figlio e successivamente la suocera in una Rsa, togliendosi a propria volta la vita. Questa l'ipotesi degli psichiatri. Sono gli uomini nella stragrande maggioranza dei casi a dare vita a queste stragi familiari, e sono 136-137 le situazioni in 10 anni in Italia che hanno visto più persone uccise. "Senza conoscere a fondo la dinamica familiare è difficile dire molto - spiega il professor Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria forense -. Premesso questo, però, di solito situazioni come questa sono legate a una grave patologia mentale da parte di chi commette l'atto. Almeno una forma transitoria".

Per lo psichiatra il caso dell'uccisione della moglie e del figlio "è quello di un suicidio allargato, dove l'idea del soggetto è di togliersi la vita e toglierla alle persone del suo entourage. Molte volte è legato a una gravissima forma di depressione, in cui la persona inserisce anche altre che ritiene debbano essere in qualche modo 'salvate' da una vita che appare così brutta e tremenda. Sulla suocera il ragionamento potrebbe essere diverso: potrebbe averla ammazzata pensando che più nessuno avrebbe badato a lei. Quanto all'uomo, probabilmente fin dall'inizio pensava di uccidersi, ma volendo portare con sé persone che forse dipendevano da lui".

"Sono quasi sempre gli uomini a compiere le stragi, i dati ci dicono che il rapporto è sempre 9 a 1 rispetto alle donne - prosegue il professor Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia -. Quando le donne fanno delle stragi sono inoltre sempre più legate a una dimensione di protezione o amore filiale. Negli ultimi dieci anni, vado a memoria, siamo a 136-137 situazioni in Italia che hanno visto pluripersone che sono state uccise". Casi per certi versi simili a quello di Alessandria dunque, ma spesso magari con un numero inferiore di persone coinvolte rispetto a quattro.

