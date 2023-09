Associazione mafiosa, arrestata ex assessora Sardegna

Un'ex assessora della Regione Sardegna e un medico molto noto sono tra le persone arrestate dai carabinieri del Ros nell'operazione 'Monte Nuovo'. Si tratta di Gabriella Murgia, già titolare dell'Agricoltura nella Giunta Solinas, e Tommaso Gerolamo Cocco, responsabile della terapia del dolore all'ospedale Marino di Cagliari.

I due sono finiti in carcere insieme ad altre 11 persone, mentre altri 18 sono ai domiciliari. Murgia e Cocco devono rispondere, tra gli altri reati, di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione segreta: secondo gli investigatori erano il punto di unione tra le associazioni criminali e le istituzioni.

Un intreccio tra criminalità e istituzioni per ottenere favori, crescita professionale, potere di intimidazione anche sugli enti locali e le istituzioni. È quello che hanno scoperto i carabinieri del Ros. Le 31 persone indagate sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione segreta, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati come peculato e corruzione. Nel corso delle indagini, scattate nel maggio del 2020 e collegate all'operazione Dana che aveva smantellato una organizzazione criminale specializzata nel narcotraffico, sono stati ricostruiti tutti gli incontri tra medico, ex assessora ed esponenti di spicco dei gruppi criminali.



