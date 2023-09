Omicidio in azienda, 24 anni all'imputato reo confesso

I giudici della Corte d'Assise di Cremona, accogliendo la richiesta del pm Francesco Messina, hanno condannato a 24 anni per omicidio volontario e per detenzione e porto illegale di arma Domenico Gottardelli, il 79enne idraulico di Covo, in provincia di Bergamo, che il 14 settembre 2022 uccise con una fucilata l'amico Fausto Gozzini, 61 anni, nell'ufficio della sua azienda di Casale Cremasco, in provincia di Cremona.

Rigettata l'istanza con cui la difesa, vista età e stato di salute di Gottardelli, aveva chiesto la detenzione in una Rsa: il 79enne, reo confesso, giudicato capace di intendere e volere, resta in cella e sconterà la pena in carcere. Resta la tortale incertezza sul movente.



