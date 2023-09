Maxirissa a Pordenone, denunciate 22 persone

È di 22 persone indagate dalla Procura della Repubblica di Pordenone il bilancio di una operazione in cui sono impegnati circa cento Carabinieri nei confronti della comunità Sikh. L'operazione è scattata in seguito alla maxirissa avvenuta la scorsa settimana all' interno della stessa comunità Sick di Pasian di Prata.

I carabinieri del Comando provinciale di Pordenone hanno avviato una serie di perquisizioni personali e domiciliari notificando i provvedimenti della magistratura alle persone indagate per il reato di rissa aggravata. A sei persone sono stati anche notificati altrettanti avvisi orali del Questore di Pordenone che contengono alcune prescrizioni. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Pordenone facente funzioni, Maria Grazia Zaina.

La maxirissa di giorni fa aveva coinvolto una cinquantina di persone durante la quale un uomo era stato gravemente ferito con una coltellata e altri sei erano stati ricoverati in ospedale con ferite meno gravi.



