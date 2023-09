Bozza dl, migranti 16enni anche nei centri ordinari

Nel caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti minorenni il prefetto "può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni" in una sezione dedicata nei centri ordinari, "per un periodo comunque non superiore a novanta giorni". Così la bozza del nuovo decreto migranti che andrà domani all'esame del Consiglio dei ministri. Quando lo straniero è condannato per il reato di falsa attestazione della sua età, inoltre, la pena può essere sostituita dall'espulsione dal territorio nazionale.

Il decreto facilita inoltre le epulsioni per "gravi motivi di sicurezza" e prevede che il Viminale possa avvalersi della Guardia costiera negli hotspot "in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti nel territorio nazionale provenienti dalle rotte marittime del Mediterraneo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA