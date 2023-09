Scontro tra un tir e un'auto nel Brindisino, due morti

Due persone sono morte in seguito ad un incidente che si è verificato poco fa lungo la strada statale 379 nel territorio di Fasano, in provincia di Brindisi.

A quanto si apprende ci sarebbe stato un tamponamento tra un tir ed un'auto nei pressi di uno svincolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale ed i sanitari del 118.

Le due vittime erano a bordo dell'auto coinvolta nell'impatto. Ferita in codice rosso una terza persona trasferita in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA