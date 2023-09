Reinhold Messner rientrato dall'Himalaya, la notizia del 1985 

REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA

Documento: 19850524 04010

ZCZC222/0B

R CRO S0B QBXB

REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA

ACCOLTO COME UN

TRIONFATORE, REINHOLD MESSNER E' RIENTRATO OGGI IN ALTO ADIGE,

A NATURNO, DOPO AVER SCALATO L' ANNAPURNA E IL DHAULAGHIRI: IL

PIU' FAMOSO SCALATORE DI TUTTI I TEMPI HA COSI' VINTO DODICI

DEI 14 '' OTTOMILA'' DEL MONDO E SEMPRE SENZA FAR RICORSO ALLE

BOMBOLE D' OSSIGENO. '' ORA MI RESTANO IL LHOTSE E IL MAKALU'.

TENTERO' IL MAKALU' NEL PROSSIMO INVERNO E NELL' AUTUNNO DELL'

86 IL LHOTSE. RAGGIUNGERE TUTTI I QUATTORDICI OTTOMILA E' UNA

DELLE METE DELLA MIA VITA ANCHE SE NON L' UNICA E FORSE NEPPURE

LA PIU' IMPORTANTE'', HA DETTO LO SCALATORE IN UNA CONFERENZA

STAMPA.- (SEGUE).

VT/DL

24-MAG-85 16:16 NNNN

ZCZC223/0B

R CRO S0B QBXB

REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA (2)

MESSNER STA INFATTI

PENSANDO DI DIVENTARE ATTORE: '' NELL' ESTATE DEL 1986 GIRERO'

UN FILM CON IL REGISTA WERNER HERZOG. UN FILM DI MONTAGNA CHE

SI RIALLACCI ALLA TRADIZIONE DEGLI ANNI TRENTA ANCHE SE PERO'

SENZA RICALCARLA. SI CHIAMERA' '' LE LACRIME DEGLI DEI''.

SALUTATO DA GRANDI STRISCIONI SUI QUALI CAMPEGGIAVA LA

SCRITTA '' NAMSDE'' CHE, COME HA SPIEGATO LO STESSO MESSNER,

'' IN TIBETANO VUOL DIRE ' SALUTO LA PARTE DI DIVINITA' CHE E'

IN TE' '', LO SCALATORE E' STATO ACCOLTO DAGLI AMICI DELLA VAL

VENOSTA, DOVE HA UN CASTELLO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE PROPRIO

VICINO A NATURNO, DALLA BANDA IN COSTUME, DAL SINDACO, DA

TURISTI E AMMIRATORI. PRESENTI ERANO I DIRIGENTI DELLE SOCIETA'

CHE SPONSORIZZANO LO SCALATORE ED ANCHE LO SCRITTORE JOSEF

ZODERER, AUTORE DE '' L' ITALIANA'', E AMBROGIO FOGAR.

'' SIAMO PARTITI IL 24 MARZO'' - HA RACCONTATO MESSNER - E

L' IDEA INIZIALE ERA QUELLA DI SCALARE L' ANNAPURNA CON LA

SUA PARETE FINALE NORD-OVEST ALTA TREMILA METRI. CI SIAMO

RIUSCITI, INSIEME AD HANS KAMMERLANDER, IN BREVE TEMPO.TORNATI

A VALLE ABBIAMO CONSTATATO CHE ERAVAMO IN FORMA SPLENDIDA,

STAVAMO MEGLIO DI QUANTO ERAVAMO PARTITI, ERAVAMO ACCLIMATATI

BENISSIMO. ED ALLORA ABBIAMO PUNTATO SUL DHAULAGHIRI.

DOVEVAMO FAR PRESTO, PRIMA DELL' ARRIVO DEL MONSONE CHE PORTA

NEVICATE E VALANGHE. E IN TRE GIORNI, PARTITI DA CAMPO BASE DI

QUOTA CINQUEMILA, SIAMO ARRIVATI IN CIMA''. (SEGUE)

VT/DL

24-MAG-85 16:17 NNNN

ZCZC224/0B

R CRO S0B QBXB

REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA (3)

PAROLE DI GRANDE

ELOGIO MESSNER HA AVUTO PER IL SUO COMPAGNO DI SCALATA

HANS KAMMERLANDER, 29 ANNI, ALTOATESINO PURE LUI. '' E'

UNO DEI CINQUE SCALATORE AL MONDO CHE SONO RIUSCITI A

RAGGIUNGERE CINQUE MONTAGNE DA OTTOMILA. E' UN GRANDISSIMO

TALENTO'', HA DETTO MESSNER.

IN ATTESA DI PARTIRE PER NUOVE SPEDIZIONI, REINHOLS MESSNER,

CON L' AIUTO DI UNA DITTA '' SPONSOR'', STA INTANTO ORGANIZZANDO

PER I PROSSIMI MESI IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE DEL SUO

CASTELLO, '' SCHLOSS JUWAL'', UN GRANDE CONVEGNO DEDICATO ALLO

SPIRITO D' AVVENTURA, ALLA '' FILOSOFIA DELL' IMPOSSIBILE''.

OSPITE D' ONORE DOVREBBE ESSERE IL DALAI-LAMA.-

VT/DL

24-MAG-85 16:18 NNNN





Riproduzione riservata © Copyright ANSA