Reinhold Messner rientrato dall'Himalaya, la notizia del 1985 

REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA
Documento: 19850524 04010
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REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA
ACCOLTO COME UN
TRIONFATORE, REINHOLD MESSNER E' RIENTRATO OGGI IN ALTO ADIGE,
A NATURNO, DOPO AVER SCALATO L' ANNAPURNA E IL DHAULAGHIRI: IL
PIU' FAMOSO SCALATORE DI TUTTI I TEMPI HA COSI' VINTO DODICI
DEI 14 '' OTTOMILA'' DEL MONDO E SEMPRE SENZA FAR RICORSO ALLE
BOMBOLE D' OSSIGENO. '' ORA MI RESTANO IL LHOTSE E IL MAKALU'.
TENTERO' IL MAKALU' NEL PROSSIMO INVERNO E NELL' AUTUNNO DELL'
86 IL LHOTSE. RAGGIUNGERE TUTTI I QUATTORDICI OTTOMILA E' UNA
DELLE METE DELLA MIA VITA ANCHE SE NON L' UNICA E FORSE NEPPURE
LA PIU' IMPORTANTE'', HA DETTO LO SCALATORE IN UNA CONFERENZA
STAMPA.- (SEGUE).
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24-MAG-85 16:16 NNNN
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REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA (2)
MESSNER STA INFATTI
PENSANDO DI DIVENTARE ATTORE: '' NELL' ESTATE DEL 1986 GIRERO'
UN FILM CON IL REGISTA WERNER HERZOG. UN FILM DI MONTAGNA CHE
SI RIALLACCI ALLA TRADIZIONE DEGLI ANNI TRENTA ANCHE SE PERO'
SENZA RICALCARLA. SI CHIAMERA' '' LE LACRIME DEGLI DEI''.
SALUTATO DA GRANDI STRISCIONI SUI QUALI CAMPEGGIAVA LA
SCRITTA '' NAMSDE'' CHE, COME HA SPIEGATO LO STESSO MESSNER,
'' IN TIBETANO VUOL DIRE ' SALUTO LA PARTE DI DIVINITA' CHE E'
IN TE' '', LO SCALATORE E' STATO ACCOLTO DAGLI AMICI DELLA VAL
VENOSTA, DOVE HA UN CASTELLO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE PROPRIO
VICINO A NATURNO, DALLA BANDA IN COSTUME, DAL SINDACO, DA
TURISTI E AMMIRATORI. PRESENTI ERANO I DIRIGENTI DELLE SOCIETA'
CHE SPONSORIZZANO LO SCALATORE ED ANCHE LO SCRITTORE JOSEF
ZODERER, AUTORE DE '' L' ITALIANA'', E AMBROGIO FOGAR.
'' SIAMO PARTITI IL 24 MARZO'' - HA RACCONTATO MESSNER - E
L' IDEA INIZIALE ERA QUELLA DI SCALARE L' ANNAPURNA CON LA
SUA PARETE FINALE NORD-OVEST ALTA TREMILA METRI. CI SIAMO
RIUSCITI, INSIEME AD HANS KAMMERLANDER, IN BREVE TEMPO.TORNATI
A VALLE ABBIAMO CONSTATATO CHE ERAVAMO IN FORMA SPLENDIDA,
STAVAMO MEGLIO DI QUANTO ERAVAMO PARTITI, ERAVAMO ACCLIMATATI
BENISSIMO. ED ALLORA ABBIAMO PUNTATO SUL DHAULAGHIRI.
DOVEVAMO FAR PRESTO, PRIMA DELL' ARRIVO DEL MONSONE CHE PORTA
NEVICATE E VALANGHE. E IN TRE GIORNI, PARTITI DA CAMPO BASE DI
QUOTA CINQUEMILA, SIAMO ARRIVATI IN CIMA''. (SEGUE)
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24-MAG-85 16:17 NNNN
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REINHOLD MESSNER RIENTRATO DALL' HIMALAYA (3)
PAROLE DI GRANDE
ELOGIO MESSNER HA AVUTO PER IL SUO COMPAGNO DI SCALATA
HANS KAMMERLANDER, 29 ANNI, ALTOATESINO PURE LUI. '' E'
UNO DEI CINQUE SCALATORE AL MONDO CHE SONO RIUSCITI A
RAGGIUNGERE CINQUE MONTAGNE DA OTTOMILA. E' UN GRANDISSIMO
TALENTO'', HA DETTO MESSNER.
IN ATTESA DI PARTIRE PER NUOVE SPEDIZIONI, REINHOLS MESSNER,
CON L' AIUTO DI UNA DITTA '' SPONSOR'', STA INTANTO ORGANIZZANDO
PER I PROSSIMI MESI IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE DEL SUO
CASTELLO, '' SCHLOSS JUWAL'', UN GRANDE CONVEGNO DEDICATO ALLO
SPIRITO D' AVVENTURA, ALLA '' FILOSOFIA DELL' IMPOSSIBILE''.
OSPITE D' ONORE DOVREBBE ESSERE IL DALAI-LAMA.-
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24-MAG-85 16:18 NNNN
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